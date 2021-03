Champions League Souveräner FC Bayern freut sich auf Auslosung

Das dürfte es nach der Aussprache erst recht im Viertelfinale nicht, für das die prickelnde Auslosung am Freitag ansteht. In Nyon können die Münchner Borussia Dortmund, den FC Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, den FC Chelsea und den FC Porto als Gegner für die nächste Runde zugelost bekommen. Die Hinspiele werden am 6./7. April ausgetragen, die Rückspiele finden eine Woche später am 13./14. April statt. Auch die möglichen Halbfinal-Paarungen werden bei der Auslosung in der Schweiz ermittelt.