Champions League Seoanes Halbfinale: Bayer-Coach auch in Porto unter Druck

Hradecky patzte

Zu denen, die besonders gefordert sind, zählt auch Lukas Hradecky. Der Kapitän und Torhüter patzte in den letzten fünf Spielen dreimal schwer, dazu kamen Gegentore, die nicht unhaltbar schienen. "Wir stehen hinter ihm, aber es ist natürlich sehr ärgerlich, dass Fehler des Torwarts am Ende für die Ergebnisse so viel bedeuten", sagte Carro: "Das gehört zum Fußball dazu. Aber in der Häufigkeit und in der Konzentration ist das eigentlich nicht zu akzeptieren."

Was Seoane und allen anderen Mut macht: Im vorherigen Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid (2:0) errang Bayer einen Sieg, ohne den der 43-Jährige vielleicht heute schon nicht mehr da wäre. Die beste Saisonleistung gegen die unangenehmen Spanier hielt Leverkusen nach dem 0:1 zum Auftakt in Brügge im Wettbewerb. Und war wichtiger Bestandteil der Analyse in der Länderspielpause. An deren Ende das klare Bekenntnis zu Seoane stand. Das nun mehr und mehr bröckelt.