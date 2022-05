Champions League Sehnsuchtsziel Köln: THW und Flensburg vor harten Prüfungen

In der Vorrunde hatte die SG, die sich als Sechster der Gruppe B in die Playoffs gerettet und sich dort gegen Pick Szeged aus Ungarn durchgesetzt hatte, beide Begegnungen gegen die Katalanen verloren. Ein großer Faktor in diesen Spielen war Barça-Keeper Gonzalo Perez de Vargas. "Wir müssen 60 Minuten Vollgas geben, damit er sich so wenig wie möglich auszeichnen kann", sagte Machulla. Die Flensburger konnten sich bislang erst einmal für das Finalturnier qualifizieren, holten aber 2014 durch einen Endspielsieg gegen den THW Kiel den Titel.

Das Final4 war einmal eine deutsche Domäne

War das Final4 in seinen ersten sieben Auflagen mit vier deutschen Siegern (zweimal Kiel, Hamburg und Flensburg) eine Domäne der Bundesliga, haben sich die Zeiten zuletzt deutlich geändert. In den vergangenen fünf Jahren buchte nur der THW einmal das Ticket nach Köln, gewann 2020 dabei aber seinen vierten Titel. Immerhin können sich Kiel und Flensburg in diesen Tagen auf ihre internationalen Aufgaben konzentrieren. In der Bundesliga steht zwischen den beiden Viertelfinal-Begegnungen keine Partie an. Drei Tage nach dem Rückspiel wartet dann aber das 106. Schleswig-Holstein-Derby auf die beiden Clubs.