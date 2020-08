Champions League RB Leipzig startet "Missão Final" - Werner-Ersatz offen

Leipzig steht bei seiner zweiten Champions-League-Teilnahme erstmals im Viertelfinale. Auch für Nagelsmann ist es eine Premiere auf diesem Level. Atlético war dem großen Triumph in der Königsklasse hingegen schon häufiger viel näher. 2014 und 2016 scheiterte man erst im Finale jeweils am großen Lokalrivalen Real Madrid.

Die Vorbereitung der Spanier auf das Blitzturnier in Lissabon war nicht optimal. Mit einem Tag Verspätung reiste man erst am Dienstag wegen der positiven Corona-Tests der Profis Angel Correa und Sime Vrsaljko nach Portugal. Das Duo wird Atlético fehlen.

Der FC Bayern München tritt als zweiter verbliebener deutscher Club in seinem Viertelfinale am Freitag gegen den FC Barcelona an. Ein Duell mit RB Leipzig ist frühestens im Finale am 23. August möglich.

© dpa-infocom, dpa:200812-99-144948/3