Champions League Nkunku inspiriert Leipzig: "Jeder kennt seine Qualität"

Nkunkus Fokus liegt auf RB

Der 24-Jährige ist aktuell wieder in der Verfassung, die ihm in der vergangenen Saison zum Durchbruch und später zur Berufung in die französische Nationalmannschaft verholfen hat. Gutes Timing, möchte man drei Wochen vor der WM in Katar meinen. Doch Nkunku wiegelt ab. "Die WM ist nicht jetzt, mein Fokus liegt auf RB. Danach denke ich an die WM. Es kann noch viel passieren", sagte der Offensivspieler und betonte noch einmal, in den vergangenen Wochen nicht wirklich was verändert zu haben. Die gute Form kam eben mit den Erfolgen.

Der Offensivspieler steht in Leipzig noch bis 2026 unter Vertrag, hat aber längst Begehrlichkeiten bei europäischen Top-Clubs geweckt. Zuletzt gab es Gerüchte, dass sich Nkunku mit dem FC Chelsea über einen Wechsel im kommenden Sommer einig sei. Der Spieler und RB Leipzig äußerten sich dazu nicht.