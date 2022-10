Champions League Nächste Haaland-Gala für Man City - Real siegt weiter

Der norwegische Fußball-Nationalspieler erzielte beim problemlosen 5:0 (3:0) gegen den FC Kopenhagen seine Königsklassen-Tore vier und fünf (7. Minute/33.). Pep Guardiolas Team liegt damit in der Dortmund-Gruppe E mit neun Punkten vor dem BVB (6) an der Spitze. Haaland hat nun in insgesamt 28 Partien in der Champions League 22 Treffer erzielt.