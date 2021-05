Champions League Guardiola überwältigt: Mit Man City endlich im Finale

"Man kann schon wegen kleiner Details rausfliegen", betonte Guardiola mit Blick die lange Durststrecke seit seinem letzten Endspiel in der Königsklasse. "Der Wettbewerb ist so schwer, es liegt in den Sternen. Aber wir haben jetzt elf Spiele gewonnen und nur einmal gegen Porto unentschieden gespielt." Magere vier Gegentore in zwölf Spielen sprechen dabei für sich, meinte auch Torschütze Mahrez. "Wir haben kaum welche kassiert. Deswegen stehen wir im Endspiel."