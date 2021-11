Champions League Leipzig will Paris-Schwung mit ins BVB-Spiel nehmen

Die Niedergeschlagenheit und Enttäuschung nach dem Ausscheiden war bei den Sachsen groß, der Stolz über die beiden Leistungen gegen das französische Starensemble überwog dennoch. "Insgesamt waren wir die bessere Mannschaft, am Ende holen wir leider nur einen Punkt. Das Ergebnis ist ein Teil der Geschichte, die Leistung eine andere. Aus diesem Spiel müssen wir viel positives mitnehmen", meinte Cheftrainer Jesse Marsch. Allerdings bilanzierte er nach dem 16. Pflichtspiel erneut. "Wir haben gesehen, dass wir es uns in vielen Momenten selbst schwer machen. Das ist es, was mein und unser Leben sehr schwer macht", sagte Marsch und lachte laut los, ehe er seinen Standard-Satz nachschob: "Wir müssen positiv bleiben."