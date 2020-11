Champions League Leipzig will mit Sieg Revanche nehmen - PSG ohne Superstars

KEINE SUPERSTARS: Die Besten mussten zu Hause bleiben. Dass bei Paris in Kylian Mbappé und Neymar gleich beide Superstars fehlen, ist für den französischen Meister ein harter Schlag. Zudem musste in der Offensive auch noch Stoßstürmer Mauro Icardi passen. Auch die Mittelfeldspieler Julian Draxler und Marco Verratti traten die Reise nach Leipzig nicht an. "Die Mannschaft muss mental noch mehr zeigen. Es liegt an uns, zu zeigen, dass wir gemeinsam kämpfen können", sagte PSG-Coach Tuchel.

