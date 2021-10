Champions League RB Leipzig zittert um Europa - Mbappé beeindruckt

Nkunku "war der beste Mann auf dem Platz"

Was Marsch aber mitnehmen kann, ist, dass seine Art von Fußball mit Leipzig funktionieren kann. Er braucht nur die richtige Mischung an Spielern. Die fand der 47-Jährige in Paris endlich. Im Mittelfeld setzte Marsch auf die nicht gerade filigranen aber nimmermüden Laufwunder Konrad Laimer, Tyler Adams und Amadou Haidara. Davor zeigte Christopher Nkunku wieder einmal, warum er wohl im kommenden Sommer von einem großen Club weggekauft werden wird. "Er war der beste Mann auf dem Platz", betonte Marsch. "Und da waren auch Spieler wie Mbappé und Messi."

Leipzig war nicht nur unfassbar intensiv bei der Balljagd, sondern spielte nach dem Gewinn auch geradlinig nach vorn. Die Sachsen hatten mehrere gute Chancen, Paris gab bis zur zwischenzeitlichen RB-Führung gerade einmal einen Schuss auf das Tor ab. "Das war ein super Gegner, deshalb bin ich froh über den Sieg", meinte selbst Mbappé anerkennend.

"Wir haben einen sehr schweren Fehler gemacht"

Gestolpert ist Leipzig schließlich über Schiedsrichter Marco Guida und über die eigene Naivität. "Wir haben geführt, hatten alles im Griff. Dann haben wir einen sehr, sehr schweren Fehler gemacht. Ich weiß nicht, warum wir es in dem Moment so einfach für den Gegner machen. Das ist schwer zu akzeptieren", meinte Marsch. Ausgerechnet sein Lieblingsschüler Adams spielte den Ball Mbappé vor dem Ausgleich in einer irrwitzigen Abwehraktion direkt in den Fuß. "Um hier eine Chance zu haben, müssen wir eine perfekte Leistung abliefern. Das haben wir fast geschafft."

Eng dürfte es in den kommenden Wochen für einige etablierte Kräfte werden. So saßen Emil Forsberg, Yussuf Poulsen und Kevin Kampl in Paris auf der Bank - und wurden im Spiel nicht wirklich vermisst. Es liegt nun an dem Trio, der Spielidee von Marsch ebenso bedingungslos zu folgen wie jene Startelf aus dem Prinzenpark. Sonst dürfte auch der so überaus freundliche Coach wohl einige knallharte Entscheidungen treffen.

© dpa-infocom, dpa:211020-99-660236/6