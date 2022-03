Champions League Kulisse und Krimi: Denkwürdiger Abend für Frauenfußball

Bayern-Frauen nicht belohnt

Ganz bittere Erinnerungen werden die Bayern-Spielerinnen an die Partie in Paris haben: ein unnötiges 1:2 im Hinspiel vor 13.000 Fans in der Allianz Arena, jetzt ein nicht weniger unglückliches 2:2 nach Verlängerung in Paris, das die Schweizerin Ramona Bachmann (112. Minute) entschied. "Ich denke, dass wir in beiden Spielen gezeigt haben, dass wir das bessere Kollektiv sind", sagte Trainer Jens Scheuer. "Wir haben den besseren Fußball gespielt, aber Fußball ist nicht immer gerecht, beziehungsweise es hat die individuelle Qualität von Paris den Ausschlag gegeben."

Nach einem Corona-Ausbruch und insgesamt zwölf Ausfällen hatten die Münchnerinnen nur noch Julia Landenberger (18) und Laura Gloning (16) auf der Bank. Auf dem Rasen bissen sich auch angeschlagene Spielerinnen wie Torjägerin Lea Schüller durch. So war Scheuer zu Recht "unglaublich stolz auf meine Mannschaft, die trotz der Voraussetzungen bis zum Schluss an sich geglaubt hat."