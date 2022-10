Champions League Kehl fordert trotz 4:1: "Schippe drauflegen"

Dennoch war der deutliche Sieg nach dem bitteren 2:3 in der Liga in Köln am vergangenen Wochenende Balsam für die BVB-Seele. "Vom Ergebnis her ist das für uns natürlich super", sagte Kehl. "Das war definitiv die Reaktion, die wir zeigen wollten", sagte auch Kapitän Jude Bellingham.