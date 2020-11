Champions League Inter zu Gast: Gladbach will sich für 1971 revanchieren

"Wir haben eine herausragende Ausgangslage, die wir jetzt verwerten wollen", sagte Eberl nun im Hinblick auf die Partie am Dienstag, aus der - abhängig vom zuvor angepfiffenen Spiel Schachtjor Donezk gegen Real Madrid (18.55 Uhr) - auch schon ein Punkt zum vorzeitigen Achtelfinaleinzug genügen würde. Auf den Tag genau 49 Jahre nach dem schmerzhaften Aus gegen Inter würde sich damit ein Kreis schließen.

1971 hatte Gladbach das große Inter im Landesmeisterpokal beim 7:1 schwindelig gespielt. Die Gala taucht aber in keiner offiziellen Statistik mehr auf, weil der Sieg nach dem berühmten Büchsenwurf auf Inters Roberto Boninsegna annulliert wurde. Gladbachs Spieler warfen dem damaligem Star-Stürmer Schauspielerei vor. Durch das 2:4 in Mailand und dem 0:0 im Wiederholungsspiel in Berlin am 1. Dezember 1971 schied Gladbach aus.

Der Entwicklung Borussias zum europäischen Spitzenteam stand der Vorfall seinerzeit nicht im Weg. Die Neuauflage des Duells soll nun zu einem Meilenstein bei einem neuen Aufschwung werden. "Es ist für uns eine Entwicklung, eine absolute Spitzenmannschaft zu werden", sagte Trainer Rose, der die Borussia seit seiner Amtsübernahme im Sommer 2019 peu á peu auf ein höheres Level geführt hat und weiter führen will. "Er macht Spieler besser", lobte Angreifer Marcus Thuram im "Kicker" und Eberl sprach von einer besonderen "Symbiose" aus dem im Sommer gehaltenen Team und einem "großartigen Trainer".

Der könnte bei seiner ersten Champions-League-Teilnahme als Trainer die Borussia sogleich zum größten internationalen Erfolg seit dem Viertelfinale im Europapokal der Pokalsieger 1996 führen. Im Landesmeisterpokal stand Gladbach zuletzt 1977 im Achtelfinale. Im Nachfolgerwettbewerb Champions League tritt die Borussia zum dritten Mal an. Nach 2015 (Aus in der Vorrunde) und 2016 (Überwintern in der Europa League) soll es nun in die K.o.-Runde gehen. "Die Aufgabe könnte nicht größer sein für Borussia Mönchengladbach, aber der stellen wir uns sehr gerne", sagte Rose.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand (Dienstag, 21.00 Uhr, DAZN)

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt - Kramer, Neuhaus - Lazaro, Stindl, Thuram - Plea

Inter Mailand: Handanovic - d'Ambrosio, de Vrij, Bastoni - Gagliardini - Hakimi, Barella, Sensi, Young - Lukaku, Martinez

Schiedsrichter: Makkelie (Niederlande)

