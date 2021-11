Champions League "Maximal bitter": Hummels-Rot empört den BVB

Auch Hummels war mächtig geladen: "Wie man als Schiedsrichter auf Champions-League-Niveau auf diese Idee kommen kann. Das Spiel hat er heute entschieden. Ich glaube, er weiß es." Der 32 Jahre alte Routinier ärgerte sich nicht nur über den Unparteiischen, sondern auch über den gefoulten Antony. "Die Schauspielerei meines Gegenspielers sollte man nicht außer Acht lassen. Das ist grob unsportlich. Er kommt zu mir und sagt selbst, dass es keine Rote Karte war", verriet der Weltmeister von 2014. "Das ist eine Farce, das ist lächerlich. Er ist ein super Fußballer, jetzt muss er noch lernen, Sportler zu werden."

Die Hoffnung auf ein Happy End, die bei den Dortmundern nach dem Elfmetertreffer von Marco Reus (37.) trotz der Unterzahl aufkam, war von nur kurzer Dauer. Dusan Tadic (72.), der ehemalige Frankfurter Sebastien Haller (83.) und der frühere Bremer Davy Klaassen (90.+3) nutzten die Gunst der Stunde und sicherten sich gegen den leidenschaftlich kämpfenden Gegner vorzeitig den Gruppensieg.

BVB und Sporting kämpfen um Platz zwei

Dagegen muss der BVB um den Einzug in das Achtelfinale nun bangen. Das fünfte Vorrundenspiel beim punktgleichen Konkurrenten Sporting Lissabon am 24. November dürfte im Kampf um Rang zwei und Zusatzeinnahmen in Höhe von mindestens zehn Millionen Euro vorentscheidend sein. "Da geht es um die Wurst, das wird ein Endspiel", sagte Julian Brandt.

Doch auch die kommende Aufgabe in der Bundesliga hat es in sich. Schließlich wird der BVB am Samstag (18.30 Uhr) beim Zweiten der vergangenen Bundesliga-Saison aus Leipzig erneut schwer geprüft. Dass die ohnehin stattliche Verletztenliste durch die Auswechslung von Marius Wolf wegen einer Muskelblessur noch länger wurde, passte ins Bild eines unglücklichen Fußballabends. "Wir haben im Moment einfach ein zu großes Lazarett und spielen alle drei Tage fast mit der gleichen Mannschaft", klagte Brandt, "einige Jungs brauchen dringend eine Pause."

Für Rose ist das kein Grund für Trübsal. Der in Leipzig geborene Trainer hofft, dass sein Team auch nach der zweiten Niederlage gegen Amsterdam eine positive Reaktion zeigt: "Ich glaube nicht, dass es für uns einen Knacks gibt. Wir werden auch in Leipzig elf Jungs auf das Feld schicken, die sich reinhauen." Auch Brandt sprach sich und seinen Mitstreitern Mut zu. "Ich glaube nicht, dass wir jetzt in einen Burnout verfallen und in Leipzig mentale Probleme haben. Wir werden wieder zur Stelle sein."

