Champions League "Hoffen auf Spektakel": BVB wieder vor Gelber Wand

Wie der Nationalspieler setzt auch Edin Terzic auf eine beflügelnde Wirkung. Der Coach erinnerte an die vergangenen Duelle mit dem FC Sevilla und Manchester City, gegen die der BVB in der Saison 2020/21 das Achtel- und Viertelfinale coronabedingt vor leeren Rängen bestreiten musste. Beide Teams sind in diesem Jahr neben Kopenhagen die Gruppengegner. "Vor zwei Jahren hatten wir beide Teams bei uns - in einem leeren Stadion. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass diesmal so viele Fans wie möglich kommen, um uns zu unterstützen", sagte Terzic.