Champions League Guardiola erwartet "große Schlacht" gegen Paris

Im Hinspiel hatte Man City in Paris einen schlechten Start erwischt. In der ersten Halbzeit dominierte die mit Stars wie Neymar und Kylian Mbappé gespickte PSG-Elf im Prinzenpark das Spiel und ging verdient in Führung. Nach der Pause drehte City auf und drehte durch Tore von Kevin De Bruyne und Riyad Mahrez das erste Halbfinale. "Du kannst nicht 90 Minuten so spielen, wie wir das in der zweiten Hälfte gemacht haben", sagte Guardiola nun. "Ich würde das gern machen, aber das wird nicht passieren."