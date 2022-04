Champions League "Gelbe U-Boot" will gegen die Bayern Geschichte schreiben

Noch nie war übrigens ein Europapokal in eine so kleine Stadt wie Villarreal gegangen, die nur gut 50.000 Einwohner zählt. "Ein Dorf erobert Europa", titelte damals die renommierte Zeitung "El País". Der gute Lauf setzte sich in dieser Saison in der Königsklasse fort. Nachdem die Spanier in der Gruppenphase die starken Italiener von Atalanta Bergamo sowie Young Boys Bern hinter sich gelassen hatten, war im Achtelfinale kein Geringerer als Juventus Turin dran. Der Titelfavorit wurde nach einem 1:1 im Hinspiel in Villarreal dann in Turin mit 3:0 souverän aus dem Wettbewerb gefegt.