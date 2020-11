Champions League Forsberg 2.0: Leipzigs Freigeist glänzt in neuer Rolle

"Ich bin eigentlich kein richtiger Stürmer. Aber der Trainer gibt mir immer gute Tipps", erklärte Forsberg. Dass er der Mann für wichtige Tore ist, hat der seit Januar 2015 in Leipzig kickende Spielmacher schon oft bewiesen. Im Mai 2016 schoss er RB gegen den Karlsruher SC mit 1:0 in Führung und die Leipziger beim 2:0-Erfolg in die Bundesliga. Gut ein Jahr später sorgte er gegen die AS Monaco für das erste RB-Tor in der Champions League. Im vergangenen Jahr bescherte Forsbergs Doppelpack gegen Benfica Lissabon dem Club den erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde der Königsklasse.