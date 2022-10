Champions-League-Finale Zuschauerchaos in Paris: Bericht offenbart eklatante Fehler

Eine Untersuchung des französischen Senats im Juli kam auch zu einem vernichtenden Urteil. Es habe eine Verkettung von Funktionsversagen auf allen Ebenen gegeben sowie Versäumnisse bei der Vorbereitung. Die Pariser Polizei hatte ihr Versagen bereits eingeräumt, der Pariser Polizeipräfekt Didier Lallement räumte seinen Posten. Der unabhängige Bericht der UEFA soll im November veröffentlicht werden. Der europäische Fußballverband hatte das Chaos durch das hohe Aufkommen von Fans ohne gültige Tickets erklärt.

Erinnerungen an die Hillsborough-Katastrophe

Bei vielen Liverpool-Fans hätten die Geschehnisse in Paris Erinnerungen an die Hillsborough-Katastrophe geweckt, als am 15. April 1989 beim Halbfinale des FA Cups zwischen Liverpool und Nottingham Forest 97 Fans ums Leben kamen und mehr als 700 verletzt wurden. "Für die Fans, die die Hillsborough-Katastrophe von 1989 und alles, was danach geschah, überlebten, war Paris retraumatisierend", sagte die an dem aktuellen Bericht beteiligte Autorin Deena Haydon.