Champions-League-Finale Klopp emotional: Liverpool "der beste Club der Welt"

Auch nach dem 0:1 gegen Real Madrid im Endspiel der Königsklasse am Samstagabend wurde das Team bei der Parade durch Liverpool für seine Erfolge der Saison von zahlreichen Fans gefeiert. Die Spieler und Klopp fuhren am Sonntagnachmittag mit einer Konfetti-Kanone an Bord auf einem roten Doppeldeckerbus durch die Stadt. "Das ist das beste Zeichen, das du erhalten kannst: du musst nicht gewinnen, du musst nur alles geben, was du hast, alles auf dem Platz reinwerfen und die Menschen Liverpools lieben dich", sagte Klopp.