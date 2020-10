Champions League FC Bayern fertigt "Rabauken" ab - 4:0 als "Messlatte"

Der 24-jährige Franzose, der beim 1:0 im Finale vor zwei Monaten gegen Paris Saint-Germain der Siegtorschütze war, genoss selbst erst einmal den Augenblick. "Ich habe zwei Tore gemacht, das macht mich sehr glücklich", sagte der Flügelstürmer. "Natürlich denke ich noch manchmal an das Finaltor zurück. Aber jetzt ist eine neue Champions-League-Saison. Wir wollen weiter gewinnen."

Die Gruppengegner RB Salzburg und Lokomotive Moskau spielten 2:2, gegen die Russen steht am kommenden Dienstag das erste Auswärtsspiel an. Was bislang nur Real Madrid gelang, will auch der FC Bayern schaffen: Die Titelverteidigung in der Königsklasse.

Nach einem 2:8 des FC Barcelona beim Finalturnier in Lissabon und jetzt einem 0:4 von Atlético musste auch Gäste-Trainer Diego Simeone die Überlegenheit vom "mittlerweile beste Team der Welt" anerkennen. "Die Bayern waren einfach treffsicherer als wir", sagte der Argentinier. "Bayern ist gut drauf und sehr wirkungsvoll. Das macht sie zu einer sehr starken Mannschaft."

