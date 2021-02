Champions League FC Bayern beginnt mit Musiala und Süle gegen Lazio

Flick hatte das große Offensivtalent Musiala zuletzt recht wenig eingesetzt. Der Bayern-Coach begründete das noch am Montag damit, dass es "in der Entwicklung von so einem jungen Spieler gewisse Schwankungen" gebe. In den vergangenen Wochen habe es "viel Trubel" um Musiala gegeben. Bundestrainer Joachim Löw hofft etwa, dass sich der in Stuttgart geborene englische U21-Nationalspieler für eine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft entscheidet.