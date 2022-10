Champions League Eberl sieht Leipzig-Sieg: Werner öffnet Tor zum Achtelfinale

Leipzig in der Tabelle nun vor Schachtjor

Im Kampf um Platz zwei läuft nun alles auf eine Entscheidung zwischen Leipzig und Schachtjor Donezk hinaus. Die Ukrainer kassierten im Parallelspiel gegen Real Madrid in der fünften Minute der Nachspielzeit noch den 1:1-Ausgleich durch den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und fielen in der Tabelle hinter RB zurück. "Gegen Donezk in Warschau wird es eine Art Endspiel", meinte Werner: "Wir haben alles in eigener Hand."