Europa League De Jong und Bounou: Sevillas Matchwinner beim Finaleinzug

DER JOKER: In seinem siebten Europa-League-Einsatz für Sevilla gelang Luuk de Jong sein erstes Tor - und was für ein wichtiges! Der Angreifer war genau da im Zentrum, wo man als Mittelstürmer stehen muss und setzte durch sein 2:1 in der 78. Minute den entscheidenden Schlusspunkt in einer packenden Partie. Den deutschen Fans ist der 29 Jahre alte Niederländer vor allem aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach bekannt. Für die Elf vom Niederrhein traf er in 36 Bundesligapartien in den Saisons 2012/13 und 2013/14 sechsmal.