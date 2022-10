Champions League "Chapeau": Bayern feiern Weiterkommen "in schwerster Gruppe"

Nagelsmann richtete den Blick in der tschechischen Nacht umgehend nach vorne. "Jetzt geht es sehr gradlinig in die Vorbereitung auf Freiburg, um auch in der Bundesliga wieder die richtige Richtung einzuschlagen", sagte der Trainer mit Blick auf das Topspiel an diesem Sonntag. Die Personalsituation soll sich bis dahin entspannen, auch der früh ausgewechselte Müller soll dann wieder fit sein. "Alter Rücken", bemerkte der 33-Jährige zu den muskulären Problemen, die ihn am Mittwochabend plötzlich behinderten. "Es ist aus meiner Sicht nichts Schlimmes", beruhigte Müller. Der starke Vorarbeiter Goretzka tönte nach dem "guten Schritt" in Pilsen: "Jetzt wollen wir uns Spiel für Spiel in einen Rausch spielen."