Champions League Achtelfinale im Blick: BVB hofft auf weiteres Fußballfest

Ein Jahr nach dem peinlichen Knockout in der Gruppenphase der Königsklasse besteht für die Borussia die große Chance, das angekratzte internationale Image wieder aufzubessern. Das 4:1 am vergangenen Mittwoch in Sevilla und die umjubelte Aufholjagd gegen die Münchner sorgen für viel Rückenwind. Trotz der geringen Regenerationszeit erwartet Sebastian Kehl erneut vollen Einsatz. "Jetzt heißt es: beißen. Da hilft kein Jammern", sagte der Sportdirektor dem "Kicker" und ergänzte: "Wir haben in Sevilla gezeigt, wie wir sie schlagen können und sind sicher noch ein Stück weiter als am Mittwoch."