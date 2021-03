Champions League BVB-Törjäger Haaland begeistert Fußball-Europa

Umfrage zu einem Jahr Geisterspiele

Wann dürfen die Fans zurückkehren?

Exakt ein Jahr ist es her, dass der VfB Stuttgart letztmals vor nahezu vollem Haus spielen konnte. Seitdem sind die Fans weitestgehend außen vor – nicht nur in Stuttgart. Wann könnte sich dieser Zustand ändern? Das wollen wir wissen – in unserer Umfrage unter VfB-Fans.