Champions League BVB bereit für die Bayern: Lockerer Sieg in Sevilla

"Das war definitiv die Reaktion, die wir zeigen wollten", sagte Kapitän Bellingham bei DAZN mit Blick auf das enttäuschende 2:3 in Köln zuletzt. Am Samstag kommt mit den Bayern aber ein ganz anderes Kaliber. "Wir haben heute gezeigt, was wir leisten können. Und wir werden alles geben", kündigte Bellingham an. "Wir sind immer bereit für die Bayern", sagte Julian Brandt.