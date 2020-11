Champions League Borussia Mönchengladbach vor Schlüsselspiel gegen Donezk

PERSONAL: Die Hoffnungen ruhen auf Alassane Plea. Der Franzose, der im Hinspiel drei Tore schoss, war zuletzt zwei Wochen in Quarantäne nach einem positiven Corona-Test. Plea blieb symptomfrei und nahm am Dienstag am Abschlusstraining der Borussen teil. Ohne Champions-League-Topscorer Plea ließen die Gladbacher beim 1:1 gegen Augsburg am Samstag etliche Großchancen ungenutzt. Ob der 27-Jährige nach zwei Wochen Pause am Mittwoch aber von Beginn an spielen kann, ist eher fraglich. Auch Ramy Bensebaini wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Algerier befindet sich noch in Quarantäne, zudem fehlt Jonas Hofmann wegen seiner Oberschenkelverletzung.