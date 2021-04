Champions League Bloß nicht grübeln: Tuchel will mit Chelsea ins Halbfinale

Am heutigen Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) wartet nach dem 2:0-Erfolg der Vorwoche in der Königsklasse im Rückspiel der FC Porto. Am 17. April folgt das FA-Cup-Halbfinale gegen Manchester City. "Ich bin hier, um Titel zu gewinnen", sagte der deutsche Coach und forderte mindestens einen Sieg aus den beiden K.o.-Spielen.