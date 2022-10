Champions League Bayers Rolfes nach 0:3 gegen Porto: "Wird natürlich schwer"

"Das nächste Spiel ist wie ein Finale für uns", befand Alonso. Für ihn war das 0:3 gegen Porto das erste Champions-League-Spiel überhaupt. "Man hat es wieder gesehen, dass auf diesem Niveau jeder Fehler bestraft wird. Das war heute der Unterschied", befand der Spanier, der in der vergangenen Woche nach dem 0:2 in Porto Gerardo Seoane als Trainer beerbt hatte. Am Samstag in der Bundesliga hatte Alonsos Team 4:0 gegen den FC Schalke gewonnen.