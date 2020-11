Champions League Bayern winkt Achtelfinal-Einzug - Flick warnt vor Salzburg

BILANZ: Das Hinspiel war das erste Aufeinandertreffen der zwei Teams überhaupt. Bayern ist seit acht Spielen gegen österreichische Mannschaften in Europa ungeschlagen, nachdem sie 1967 das allererste Duell gegen SK Rapid Wien im Pokal der Pokalsieger verloren hatten (0:1). Salzburg gewann zwei der vergangenen drei Auswärtsspiele in Deutschland.

GEGNER: Antoine Bernede fällt wegen eines Schienbeinbruchs aus, Patson Daka fehlt aufgrund einer Muskelverletzung. Masaya Okugawa pausiert wegen einer Adduktorenverletzung. Die Österreicher verloren in der Liga am Wochenende 1:3 gegen den Tabellenvierten Sturm Graz. Das will Trainer Jesse Marsch mit seinem Team hinter sich lassen und an die guten Phasen aus dem Hinspiel anknüpfen. "Wir haben die Bayern in diesem Spiel über lange Zeit gefordert und in vielen Bereichen gut dagegengehalten", sagte der Coach. "Die vier Gegentore zum Ende des Spiels hin haben aber auch gezeigt, warum die Bayern Champions-League-Titelverteidiger sind und dass wir noch etliche Dinge verbessern müssen."

TORMARKE: Robert Lewandowski kann mit einem Tor in die Top 3 der Torschützenliste der Champions League vorrücken. Mit dann 71 Treffern würde er mit Raúl gleichziehen, der für Real Madrid und den FC Schalke 04 traf. Besser sind nur die mehrmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Lionel Messi.

