Champions League Bayern im Abschlusstraining ohne Hernández, Tolisso und Sarr

Verzichten muss Flick im defensiven Mittelfeld ohnehin schon auf Lenker Joshua Kimmich und in der Abwehr auf Linksverteidiger Alphonso Davies, der am Dienstag sein Aufbauprogramm auf dem Rasen fortsetzte. Hernández hatte sich am Samstag in der Fußball-Bundesliga beim 1:1 gegen Bremen am Becken verletzt und musste früh ausgewechselt werden. Tolisso und Sarr fehlten gegen die Hanseaten wegen muskulärer Probleme. Tolisso erschien am Dienstag immerhin noch auf dem Platz und joggte kurz abseits des Teams, ehe er auf einen Nebenplatz ging.