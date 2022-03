Champions League Bayern-Frauen nach 1:2 gegen Paris: "Es ist nicht vorbei"

Immerhin brachte der FC Bayern Paris das erste Gegentor in dieser Königsklassen-Saison bei. "In der Champions League gibt es immer zwei Spiele. Das eine haben wir jetzt verloren, das andere werden wir gewinnen", kündigte Scheuer vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Pariser Prinzenpark an. Schließlich hätten auch die Frauen das Bayern-Gen implementiert - also "das Gewinner-Gen".