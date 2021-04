Champions League Bald-Meister Bayern freut sich auf Neymar & Co.

Die nach dem 1:0 in Leipzig fest eingeplante neunte deutsche Fußball-Meisterschaft nacheinander war für die Serienchampions die perfekte Einstimmung auf die Neuauflage des Königsklassen-Endspiels gegen Paris Saint-Germain, zu der es diesmal im Viertelfinale kommt. "Ich denke, dass es zwei ganz andere Spiele werden", mutmaßte Kapitän Manuel Neuer vor dem Wiedersehen mit PSG am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) in München und sechs Tage später in Frankreichs Hauptstadt. Weltfußballer Robert Lewandowski muss mehr als sieben Monate nach dem Triumph von Lissabon diesmal im prestigeträchtigen Kräftemessen wegen seiner Knieverletzung weiter ersetzt werden.