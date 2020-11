Champions League Alaba in Salzburg im Fokus - Flicks Red-Bull-Intermezzo

AUSGANGSLAGE: Die Bayern führen die Gruppe A mit sechs Punkten vor Atlético Madrid (3) sowie Salzburg und Lokomotive Moskau (je 1) an. Für Marsch sind die Münchner aktuell die beste Mannschaft der Welt - "ohne Schwächen". Gelingt dem Titelverteidiger der 14. Sieg nacheinander, wäre der Einzug ins Achtelfinale nach der Hinrunde der Gruppenphase schon so gut wie gebucht. "Wir gehen als Außenseiter in das Spiel. Allerdings konnten wir letztes Jahr dem Titelverteidiger ordentlich wehtun, das ist auch dieses Jahr möglich", sagte der ehemalige Bremer Zlatko Junuzovic in Erinnerung an das Salzburger 3:4 auswärts und 0:2 daheim gegen den FC Liverpool in der vergangenen Saison.