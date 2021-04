Champions League 0:1 gegen FC Porto reicht FC Chelsea fürs Halbfinale

Für die Mannschaft um die Nationalspieler Kai Havertz, Antonio Rüdiger sowie den am Dienstag nicht eingesetzten Angreifer Timo Werner geht es im Halbfinale nun entweder gegen den FC Liverpool oder Real Madrid. Havertz und Rüdiger spielten in Sevilla von Beginn an. Wegen coronabedingter Reisebeschränkungen fand die Partie nicht an der Stamford Bridge in London, sondern erneut in dem Stadion in Spanien statt.