Champions Leage Mbappé schießt PSG zum Sieg gegen Real - Kantersieg für City

Ausgerechnet der von Real Madrid umworbene Ausnahmestürmer erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 1:0 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel gegen die Königlichen. Zuvor hatte der mehrfache Weltfußballer Lionel Messi die beste PSG-Chance in Paris vergeben, als er in der 62. Minute per Foulelfmeter an Real-Torhüter Thibaut Courtois scheiterte. Bei Real spielte Ex-Nationalspieler Toni Kroos durch.