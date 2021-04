CDU-Vorstandssitzung Dieses Mal bekommt Armin Laschet ein ehrliches Stimmungsbild

Das Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen, im Kampf um den CDU-Vorsitz schon Laschets Konkurrent, plädiert offen für Söder. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier spricht sich für den Mann aus, den er während der Coronapandemie als engsten Verbündeten von Kanzlerin Angela Merkel ausgemacht hat. Die Agrarministerin Julia Klöckner berichtet von der Pro-Söder-Haltung in Rheinland-Pfalz. Der vor einer Landtagswahl stehende Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, setzt ebenfalls nicht auf den eigenen Parteichef – genauso wie sein saarländischer Amtskollege Tobias Hans und der Sachse Marco Wanderwitz.

In Laschets Lager bleiben seine beiden Vizes aus Baden-Württemberg und Hessen, Thomas Strobl und Volker Bouffier. Zudem stehen seine Amtsvorgängerin, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther und andere weiter zu ihm. Der Thüringer Mike Mohring fordert: „Wir müssen dem Parteichef die volle Rückendeckung geben.“ Die Verbindung zwischen Kanzlerkandidatur und CDU-Vorsitz soll auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hergestellt haben. In einem nicht offiziell bestätigten Telefonat, über das die „Bild“-Zeitung berichtete, hat die graue Eminenz der Union Laschet offenbar gesagt, dieser habe gar keine andere Wahl als nach der Kanzlerkandidatur zu greifen – weil er sonst auch als Parteichef jede Autorität verliere. Die vielen Stimmen für Söder im eigenen Vorstand sind diesbezüglich schon bitter genug.

Auf dem Spiel steht auch der Parteivorsitz

Armin Laschet forciert ein Votum am Montagabend. Eine von mehreren Teilnehmern geforderte Kreisvorsitzendenkonferenz will er zwar anhören, aber nicht zum Ort der Entscheidung machen. Das soll auch nicht für die Sitzung der Bundestagsfraktion an diesem Dienstag gelten, die gegen ihn laufen könnte. „Wir sollten“, fordert der 60-Jährige Teilnehmerangaben zufolge, „heute entscheiden.“

Doch das ist ebenfalls heftig umstritten. Laschets Unterstützer stehen ihm auch in diesem Punkt bei, wollen an diesem Abend eine Klärung herbeiführen – in der Hoffnung, dass Söder bei einem Pro-Laschet-Ergebnis dieses Mal wirklich einen Rückzieher machen würde. Wie andere auch will Bernd Althusmann, dessen niedersächsischer Landesverband am Vorabend einen bayerischen Favoriten hatte, erst noch weitere Parteiorgane zu Wort kommen lassen. Sonst werde es „keine Befriedung“ der in sich zerstrittenen Union geben.

Die Debatte zieht sich. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe sind noch längst nicht alle Teilnehmer zu Wort gekommen.