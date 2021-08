CDU-Kanzlerkandidat trifft Tesla-Chef Laschet und Musk – und ein Lachen, das das Netz bewegt

Umweltverbände haben Vorbehalte gegen das Projekt. Sie klagten mehrfach gegen Vorab-Teilgenehmigungen. Am Brandenburger Tor in Berlin machten Kritiker am Freitag ihre Bedenken gegen die Fabrik deutlich. Die Wassertafel Berlin-Brandenburg ist der Ansicht, dass die Ansiedlung das Trinkwasser und die natürlichen Ressourcen gefährdet. Das wies Musk zurück. „Diese Region hat so viel Wasser. Sehen Sie sich um!“, sagte er lachend auf eine Frage in Grünheide. „Es ist hier überall Wasser. (...) Es regnet viel.“ Laschet lachte dabei mit.

Özdemir: Automobilindustrie lacht CDU aus

Gelacht wurde auch an anderer Stelle – und zwar von Musk, als Laschet auf andere Antriebsquellen als Elektromotoren zu sprechen kam. Das Video geht in sozialen Netzwerken viral, viele Grüne sehen darin eine Steilvorlage, den CDU-Kanzlerkandidaten anzugreifen. So twitterte der Stuttgarter Grünen-Politiker Cem Özdemir zu dem Video: „Die CDU hatte mal Wirtschaftskompetenz. Heute lacht unsere Automobilindustrie sie aus, wenn sie über H2-Autos sprechen.“

Musk hatte bereits im April die Dauer des Genehmigungsverfahrens bemängelt. Das löste eine Diskussion über das Planungs- und Umweltrecht in Deutschland aus. Laschet wirbt dafür, Bürokratie abzubauen, wirtschaftliche Fesseln zu lösen und neue Möglichkeiten für Wirtschaftswachstum zu schaffen. Laschet meinte, Tesla sei mit der Milliarden-Investition ein enormes Risiko eingegangen. „Wenn die Genehmigung nicht erfolgt, müssen die hier alles wieder zurückbauen.“ Er setze sich dafür ein, dass andere Unternehmen ebenfalls innovative Industrieanlagen bauen könnten, ohne ein so gewaltiges Risiko einzugehen.