CDU-Chef über Südwest-Kultusministerin Laschet lobt Eisenmann als „sehr engagierte Spitzenkandidatin“

Die beiden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 14. März gelten als erster Stimmungstest für den neuen CDU-Chef. Auf die Frage, ob er die Kanzlerkandidatur an den CSU-Vorsitzenden Markus Söder abtreten müsse, wenn die Wahlen in den beiden Ländern nicht so gut ausgehen sollten, sagte Laschet: „Markus Söder hat deutlich gemacht, dass es sich um Landtagswahlen mit eigenen Konzepten und eigenen Spitzenkandidaten handelt. Wir werden beide die Wahlkämpfer unterstützen.“