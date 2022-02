CDU-Chef Merz zum neuen Vorsitzenden der Unionsfraktion gewählt

Merz künftig Oppositionsführer

Mit seiner Wahl zum Chef der CDU/CSU-Abgeordneten führt Merz die größte Oppositionsfraktion im Bundestag. Für den Sauerländer war es wichtig, in der Opposition neben dem Amt des CDU-Vorsitzenden auch die Fraktionsführung inne zu haben. Denn in der Opposition gibt es für eine Partei nur wenige öffentlichkeitswirksame Posten. Künftige Auftritte im Bundestag dürften Merz deutlich mehr Präsenz sichern, als wenn er lediglich CDU-Vorsitzender wäre.

Wie 2002 bei Merkel: Merz verdrängte Fraktionschef Brinkhaus

Eigentlich wollte der bisherige Fraktionschef Brinkhaus im Amt bleiben. Merz hatte sich allerdings nach seiner Wahl zum CDU-Chef entschieden, selbst zum Fraktionsvorsitz zu greifen und Brinkhaus aus dem Amt gedrängt. So hatte es vor 20 Jahren die damalige CDU-Chefin Angela Merkel mit Merz gemacht, der damals Fraktionschef war - zu dessen großem Ärger. 2005 wurde Merkel dann zur Kanzlerin gewählt.

Merz sagte auf die Frage, wie es sich anfühle, nun erneut zum Fraktionschef gewählt worden zu sein: "Es ist in der Tat ein spannendes und interessantes Gefühl, 22 Jahre minus zwei Wochen hier wieder zu stehen und den Vorsitz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu übernehmen" - wieder in der Opposition. "Aber ich fühle mich unverändert gesund und stark genug, eine Bundestagsfraktion zu führen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten."

Der 53 Jahre alte Brinkhaus hatte mit seinem Verzicht vor den Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen im März und Mai einen neuerlichen Machtkampf in der Union vermieden. Die CDU-Regierungschefs der drei Länder ringen um ihre Wiederwahl. Brinkhaus war seit 2018 im Amt - damals setzte er sich überraschend gegen den Amtsinhaber und Merkel-Vertrauten Volker Kauder durch. "Ich hab' das gerne gemacht. Ich hab' das geatmet und gelebt", sagte Brinkhaus nun. Er gehe mit sich im Reinen. "Wo mein weiterer Weg mich hinführen wird, das wird man noch sehen."