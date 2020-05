Cayman-Inseln und Co. Lufthansa veröffentlicht Liste von Tochtergesellschaften in Steueroasen

Rettungspaket im Umfang von neun Milliarden Euro

„Als global agierendes Unternehmen ist die Lufthansa Group in einer Vielzahl von Ländern selbst oder mit ihren Tochtergesellschaften vertreten“, erklärte der Konzern in Frankfurt am Main. „Selbstverständlich werden in allen Ländern, in denen der Lufthansa Konzern tätig ist, die nationalen und internationalen Rechts- und Steuervorschriften beachtet.“