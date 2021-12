Castingshow Schmuserocker Sebastian Krenz ist "The Voice of Germany"

Auf die weiteren Plätze schafften es in der Liveshow aus Berlin die in Hamburg lebende Musicaldarstellerin Gugu Zulu (29) im Team von Nico Santos, Katarina Mihaljevic (21) aus Pfungstadt in Hessen (Team Sarah Connor), die Schweizerin Linda Elsener (20, Team Elif) und das Ehepaar Florian und Charlene Gallant aus dem rheinland-pfälzischen Mutterstadt (36 und 32, Team Mark Forster).