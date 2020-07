Casting, um Mitspieler zu finden Theaterhaufen Bottwar sucht mit Momo neue Herausforderung

Um interessierte Mitspieler zu gewinnen und um schließlich vor Ort zu erkennen, welche Personen welchen Charakter spielen könnten, wird es am 29. Juli ein Casting geben, zu dem Interessierte aus dem Bottwartal eingeladen sind. „Wir suchen in allen Altersstufen Menschen, die Freude am Bühnenspiel haben“, führt Barbara Layer dazu aus. Die Vorsitzende freut sich schon jetzt auf den Beginn des auf rund ein Jahr angelegten Bühnenprojekts, das im Herbst 2021 zur Aufführung kommen soll: „Es ist immer sehr lustig bei unseren gemeinsamen Treffen. Außerdem finde ich es interessant zu sehen, welche Talente sich in den Spielern immer wieder zeigen. Wie sich die Leute mit der Rolle identifizieren lernen, wie sensibel sie darauf eingehen und wie sich die Körpersprache dabei verändert, das zu erleben ist einfach fantastisch.“