Carnevalsfreunde Murr feiern Murr wird zur Narren-Hochburg

Wer die Arbeit der Carnevalsfreunde Murr unterstützen möchte, kann beim Umzug am Sonntag wieder für 2 Euro eine Krawatte kaufen. Das Geld hilft bei der Finanzierung der Unkosten für WC-Wagen, GEMA und Co. "Wir sind keine 200 Mitglieder und müssen das alles alleine stemmen", so Sibylle Szüsz. Ihr Dank gilt daher allen, die den Verein im Hintergrund unterstützen - egal auf welche Weise.



Achtung: Wer am Sonntag nicht beim Faschingsumzug in Murr dabei sein kann, kann diesen auf der Facebook-Seite der Marbacher Zeitung im Live-Stream verfolgen.



Weitere Termine der Carnevalsfreunde Murr



Donnerstag, 20. Februar, ab 20.01 Uhr

SchmoDo-Party in der Gemeindehalle



Freitag, 21. Februar, ab 14.30 Uhr

Kinderfasching in der Gemeindehalle



Samstag, 22. Februar, ab 19.22 Uhr

Prunksitzung in der Gemeindehalle