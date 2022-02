Carnevalsfreunde Murr Fasching fällt wieder ins Wasser

Fasching im Sommer?

Ob der Fasching im Sommer nachgeholt werden soll? Also dann, wenn Corona die Welt nicht mehr ganz so fest im Griff hat? „Darüber haben wir noch gar nicht so sehr nachgedacht“, sagt die zweite Vizepräsidentin. Allerdings: Was das Brauchtum angeht, kommt von Sibylle Szüsz ein klares Nein. „Das kann ich mir im Sommer in Hinsicht auf die Historie nicht vorstellen.“ Hingegen: Von der karnevalistischen Seite aus gesehen sei das gar nicht so abwegig, findet sie. „Ob man nun eine SchmoDo-Party oder eine Sommerparty feiert – warum nicht?“