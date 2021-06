Caritas und Gemeinde kooperieren Wohnraumoffensive: Murr wird Türöffner

„Überall Wohnungsleerstand“

Die Caritas startete Ende 2018 mit ihrem Projekt Türöffner, weil „das Thema Wohnen eine immer größere Rolle gespielt hat“, wie Hendrik Rook erklärt. Allerdings: „Zu uns kommen in der Regel Menschen, die für den Wohnungsmarkt nicht so attraktiv sind.“ Auf der anderen Seite gebe es aber überall Wohnungsleerstand, weil Leute aus verschiedenen Gründen nicht vermieten. „Nachvollziehbare Gründe“, sagt Rook. Durch das Projekt versuche man aber, den einen oder anderen zu überzeugen. Und zwar mit der Caritas als verlässlichem Partner, wie Torsten Bartzsch weiter ausführt. Heißt: Der Sozialverband ist der Mieter der Wohnung und kommt beim Vermieter zuverlässig für die monatliche Miete auf. Auch eventuelle Schäden werden übernommen. Die Caritas wiederum vermietet die Wohnungen unter. Zudem sorgt sie für eine soziale Begleitung. Letzteres sei ebenso wichtig, „da die Leute oft nach ganz langer Zeit wieder eine ganz normale Wohnung beziehen“, so Rook. Die Zielgruppe für das Türöffner-Projekt sind eben diese Menschen in prekären Wohnsituationen. Der Leiter des Caritas-Zentrums nennt als Beispiel eine sechsköpfige Familie, die in einer Ein-Zimmer-Wohnung lebte.