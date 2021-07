Capri-Sonne auf Ebay Darum werden die Trinkpäckchen für hunderte Euro angeboten

Der Grund für die enormen Preise: Es handelt sich um die letzten Packungen mit dem orangenen Plastikstrohhalm. Denn seit April verkauft Capri-Sonne die beliebten Trinkpäckchen nur noch mit einer Alternative aus Papier. Damit passte sich das Unternehmen an das EU-Verbot von Einwegartikeln aus Plastik an, das seit dem 3. Juli in Kraft ist.