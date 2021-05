Campino, Helge Schneider auf dem Killesberg Ab Juni wieder Open-Air-Konzerte in Stuttgart

Gerhard Polt und Helge Schneider

Am 28. Juli ist der bayerische Satiriker Gerhard Polt mit den Well Brüdern zu Gast auf dem Killesberg, sie bieten zum 40-Jahr-Jubiläum ihre Mischung aus Polts satirischen Monologen und Musikkabarett. Am 30. und 31. Juli gibt der Komödiant Helge Schneider zwei der für ihn typischen Darbietungen zwischen Dadaismus aus Jazz.